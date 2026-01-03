ULTIME NOTIZIE 03 GENNAIO 2026

Trump: guideremo il Venezuela fino a una transizione sicura

Palm Beach, 3 gen. (askanews) - "Continueremo a guidare il Paese fino a quando non saremo in grado di effettuare una transizione sicura, adeguata e saggia. Quindi, non vogliamo che qualcun altro sia coinvolto e ritrovarci nella stessa situazione che abbiamo vissuto negli ultimi lunghi anni". Così Donald Trump nella conferenza stampa dalla Florida sull'attacco Usa in Venezuela, che ha spodestato Nicolas Maduro, catturato con la moglie e portato in Usa.

"Continueremo a governare il Paese fino a quando non saremo in grado di effettuare una transizione sicura, adeguata e saggia, e dovrà essere saggia. Perché questo è ciò che ci contraddistingue", ha aggiunto.

