Trump: guerra con Iran potrebbe penalizzare Repubblicani a elezioni

Washington, 2 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che è "possibile" che gli elettori puniscano i candidati repubblicani alle imminenti elezioni di metà mandato a causa della guerra contro l'Iran. Trump parlando ai giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per il Texas ha aggiunto: "Se si chiede: 'Va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare?', direi che il 100% delle persone risponde di no, in tutto il mondo", ha detto Trump. "Quindi, se la si mette in questi termini, la cosa aiuta. Se non lo si dice, potrebbe nuocere".