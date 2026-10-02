ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2026

Trump: guerra con Iran potrebbe penalizzare Repubblicani a elezioni

Washington, 2 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che è "possibile" che gli elettori puniscano i candidati repubblicani alle imminenti elezioni di metà mandato a causa della guerra contro l'Iran. Trump parlando ai giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per il Texas ha aggiunto: "Se si chiede: 'Va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare?', direi che il 100% delle persone risponde di no, in tutto il mondo", ha detto Trump. "Quindi, se la si mette in questi termini, la cosa aiuta. Se non lo si dice, potrebbe nuocere".

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