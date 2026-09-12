ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2026

Trump: "Gli Houthi hanno chiesto agli Usa di non intervenire"

Milano, 12 set. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha affermato che il gruppo Houthi ha chiesto agli Stati Uniti di non intervenire dopo aver preso il controllo di un'isola nello stretto di Bab el-Mandeb, una rotta marittima vitale attraverso cui transita circa il 12% del commercio globale.

"Gli Houthi ci hanno chiamato e non vogliono combattere contro di noi", ha detto Trump ai giornalisti. "Non vogliono che li prendiamo di mira", ha aggiunto durante un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin a Dublino.

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