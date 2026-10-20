Trump: "Francia ridotta in cenere da migranti, jihadisti e comunisti"

Roma, 20 ott. (askanews) - Durante un comizio in Kansas a du settimane dalle elezioni di Midterm, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la Francia è "conquistata, saccheggiata e ridotta in cenere da migranti, jihadisti e comunisti", dopo le violente manifestazioni nel Paese.

"Quando vedete torri in fiamme e incendi devastanti in Francia, ricordate che è proprio questo che i Democratici radicali vogliono fare all'America. Hanno intenzione di farlo. Ma non ci andranno nemmeno vicino. E, proprio come in Europa, i Democratici sono il partito dei marxisti anti-occidentali e dei migranti ostili provenienti dal Terzo Mondo", ha dichiarato.

"Guardate solo cosa sta succedendo in Francia, una nazione un tempo grande che viene conquistata, saccheggiata e data alle fiamme da migranti, jihadisti e comunisti che odiano il cristianesimo e che, francamente, odiano la civiltà occidentale stessa", ha aggiunto.

"Ma hanno consegnato il loro Paese a dei vandali che non avrebbero mai potuto costruirlo con le proprie mani. Si tratta di persone che parlano, ma che non sono in grado di agire, e che si rifiutano di integrarsi nella società. Puntano soltanto ad accedere al sistema di welfare, finanziato dai cittadini francesi che lavorano sodo. È questo che sta accadendo alla Francia. E vorrebbero che accadesse anche al nostro Paese. Ma qui non accadrà mai", ha sottolineato.

"E come ho detto al presidente Macron, il presidente della Francia, quando lo incontrai per la prima volta, ormai molti anni fa: chiudete le frontiere, altrimenti perderete la Francia, sarà la fine, tenetele chiuse per molto tempo".