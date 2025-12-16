Trump firma ordine esecutivo: "Fentanyl arma di distruzione di massa"

Roma, 16 dic. (askanews) - Nel corso di una cerimonia nello Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che classifica il fentanyl come arma di distruzione di massa: "Se questa fosse una guerra, sarebbe una delle peggiori", ha dichiarato.

Trump ha parlato degli sforzi americani contro il traffico di droga: "Le droghe che arrivano via mare sono diminuite del 94%. Ora colpiremo via terra, il che è molto più facile", ha aggiunto. Infine, ha accennato a una possibile riclassificazione della marijuana, "per consentire ulteriori ricerche".

"Devo dire che la droga in arrivo via mare è diminuita del 94%. E stiamo cercando di capire chi è l'altro 6%. Ma è diminuita del 94% e inizieremo a colpirli via terra, il che è molto più facile da fare, francamente", ha sottolineato.

Riguardo al fentanyl ha aggiunto:

"Se questa fosse una guerra, credo sarebbe una delle peggiori. Negli ultimi cinque o sei anni, hanno ucciso tra le 200.000 e le 300.000 persone ogni anno. Si parla di 100.000, che è già tanto, ma il numero reale è molto più alto, è stato dimostrato. Ha distrutto molte famiglie, perché quando si perde un figlio, o anche se il figlio è gravemente dipendente, si perde anche la famiglia. La famiglia non sarà mai più la stessa".

"Per quanto riguarda la questione della droga, è corretto che lei sta prendendo in considerazione un ordine esecutivo per riclassificare la marijuana?", gli chiede un giornalista.

"Ci stiamo pensando, sì", ha confermatoTrump. "Perché molte persone vogliono vedere questa riclassificazione, perché permetterebbe di svolgere una grande quantità di ricerche che non potrebbero essere svolte senza riclassificazione. Quindi ci stiamo pensando molto seriamente", ha concluso il presidente Usa.