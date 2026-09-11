Trump fa giurare i suoi sostenitori: "Andrò a votare, anche imbrogliando"

Dallas, 11 set. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha invitato i suoi sostenitori a promettere, con un giuramento collettivo, che andranno alle urne il 3 novembre, in chiusura della convention repubblicana dedicata alle elezioni di mid-term a Dallas. "Giuro sul più grande presidente della storia degli Stati Uniti, che ci ama così tanto da non riuscire quasi a respirare, che andrò a votare con la mia famiglia e i miei amici - ha fatto ripetere in coro - Lo farò comunque. Non mi interessa se sono iscritto o meno alle liste elettorali. Cercherò di barare alla grande, proprio come fanno loro. Non ci sono mai stati imbroglioni più grandi di loro. Non mi interessa. Uscirò, radunerò i miei amici e la mia famiglia, e andremo a votare il 3 novembre."