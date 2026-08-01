Trump fa "bing, bing" sui missili e frena sui Patriot a Kiev

Camp David, 1 ago. (askanews) - Donald Trump riunisce il governo a Camp David e interviene sui fronti aperti della politica americana. Rivendica l'abbattimento dei missili diretti verso la Giordania, invita alla prudenza sulla produzione dei Patriot in Ucraina e usa la crisi migratoria di Ceuta come argomento per le elezioni di metà mandato.

"Erano missili grandi - dice Trump - Sono stati lanciati contro la Giordania. E i nostri uomini erano lì: bing, bing, bing, bing, bing. Cinque. Bing, bing, bing, bing, bing. Pensavo fossero sei, devo stare molto attento. Sarebbe stato un ottimo momento per la televisione. Erano cinque missili e li abbiamo abbattuti tutti e cinque prima che si avvicinassero".

"Nessun altro ha questa capacità - prosegue il presidente -. Queste armi sono incredibili. Dobbiamo fare molta attenzione prima di lasciare che qualcuno le produca".

"Abbiamo il confine più sicuro del mondo. Se noi non fossimo al potere, il nostro Paese sarebbe invaso a livelli tali da far sembrare poca cosa quello che accade in Spagna. Guardandolo, mi sono detto che questo diventerà un argomento per la campagna delle elezioni di metà mandato", conclude Trump.