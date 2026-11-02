ULTIME NOTIZIE 02 NOVEMBRE 2026

Trump elogia la candidata Hinson: complimenti per la perdita di peso

Dubuque (Iowa), 2 nov. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato la perdita di peso della deputata repubblicana Ashley Hinson, affermando che è tornata in forma "alla vecchia maniera" invece di ricorrere a "una puntura". "Conosco Ashley da molto tempo; prima era un po' più robusta", ha dichiarato durante un comizio elettorale in Iowa. Qualcuno dal pubblico ha protestato per i commenti, ma Trump ha insistito, sostenendo che fossero manifestanti pagati.

"Conosco Ashley Hinson, candidata repubblicana al Senato Usa per l'Iowa da molto tempo. Sarà eccezionale. Eccezionale a Washington. Sapete cosa apprezzo di lei? Non dovrei dirlo, è inappropriato... Ashley mi ha chiesto di non farlo, ma è la verità. Conosco Ashley da molto tempo; prima era un po' più robusta. Ebbene, lei sapeva cosa stava facendo, era consapevole del peso che portava - letteralmente, il peso - e dell'importanza del suo impegno. Ha raggiunto il risultato alla vecchia maniera, non ricorrendo a... sapete, una puntura. Ha fatto tutto alla vecchia maniera, con grande successo. Si è impegnata a fondo. Interrotto da alcuni manifestanti Non... sono manifestanti pagati. Non preoccupatevi, se ne andranno presto".

" Riferendosi ai manifestanti Lo fanno sempre proprio nel momento clou del mio discorso. Stavo per dire che Ashley aveva compreso il valore di tutto questo e la sua grande importanza; si è sottoposta a una vera e propria dieta, si è rimessa in forma. È in una forma perfetta. Era brava anche prima, secondo me era fantastica, ma si è rimessa in forma, e l'ha fatto per voi. Ha capito quanto fosse importante e penso che sia una cosa fantastica. Si vede. Io, invece, ho messo su qualche chilo. Credo sia davvero un'ottima iniziativa; lei è profondamente dedita al vostro Stato."

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