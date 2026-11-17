Manila , 17 nov. (askanews) - Il presidente statunitense Donald Trump è arrivato a Manila, la capitale delle Filippine, la prima tappa di un viaggio di tre giorni in Asia che lo porterà giovedì poi in Cina per i colloqui trilaterali sul nucleare con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. A Manila ha in programma di incontrare i leader di India, Giappone e Australia, secondo Trump durante il viaggio potrebbe esserci anche per un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un.