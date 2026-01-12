ULTIME NOTIZIE 12 GENNAIO 2026

Trump dopo minacce di un'azione militare: l'Iran vuole negoziare

Milano, 12 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha dichiarato che i leader iraniani avevano chiesto di "negoziare" dopo le sue minacce di un'azione militare, mentre la Repubblica Islamica è alle prese con massicce proteste antigovernative.

"I leader iraniani si sono incontrati" sabato, ha detto Donald Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, aggiungendo che "si sta organizzando un incontro... Vogliono negoziare".

Il presidente degli Stati Uniti ha tuttavia avvertito: "potremmo dover agire prima di un incontro".

ESTERI
