Trump: distrutto esercito dell'Iran. Il video IA delle navi affondate

Roma, 6 giu. (askanews) - Le navi della Marina di Teheran affondate. Il presidente Usa Donald Trump ha condiviso sul suo social Truth un video realizzato con l'IA che le mostra navi sul fondo del mare con in sottofondo il "Nessun dorma" e la scritta Iranian Navy.

Il Comando militare americano per il Medio Oriente (Centcom) ha inoltre pubblicato su X alcune immagini che, a loro avviso, mostrano attacchi contro siti radar iraniani a Goruk e sull'isola di Qeshm. L'esercito ha annunciato di aver bombardato, in "legittima difesa", siti radar in Iran dopo aver abbattuto quattro droni iraniani che, secondo Washington, minacciavano il traffico marittimo civile nella regione.

In un'intervista a Nbc news, Trump ha affermato: "Abbiamo distrutto completamente il loro esercito. Hanno ancora qualche missile e qualche drone" e alla domanda diretta, ha quantificato: hanno ancora il 21, 22% dei loro missili. Secondo il presidente, i leader iraniani non hanno ancora raggiunto un accordo per porre fine alla guerra in corso perché, ha detto, sono "forti" e "orgogliosi", ma, ha aggiunto, "non hanno altra scelta" se non quella di raggiungere un'intesa.