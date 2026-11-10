ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Trump difende Hegseth: impeccabile, ha vinto in Venezuela e in Iran

Milano, 10 nov. (askanews) - Donald Trump difende Pete Hegseth a rischio di impeachment. "Ma in realtà cosa ha fatto Hegseth? Ha vinto la guerra. Era lui al comando - ha detto Trump - Ha vinto la guerra in Venezuela. Come ho detto, 48 minuti. È stato impeccabile. Nessun morto. E lui, certo, dico che ha vinto la guerra in Iran, ma sta sicuramente vincendo la guerra. L'Iran vorrebbe tantissimo stringere un accordo".

Il segretario alla Difesa americano potrebbe affrontare già questa settimana un voto di impeachment alla Camera dei rappresentanti, sulla base di otto capi d'accusa che comprendono violazioni della Costituzione, abuso di potere e conduzione illegittima della guerra contro l'Iran. L'iniziativa è stata formalmente rilanciata dal deputato repubblicano Thomas Massie, mentre i democratici hanno annunciato un ampio sostegno alla procedura e crescono le critiche al capo del Pentagono anche tra alcuni esponenti del partito del presidente Donald Trump.

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