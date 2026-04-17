Trump definisce Iran "meraviglioso" e "la nostra piccola deviazione"

Las Vegas, 17 apr. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump ha definito giovedì 16 aprile la guerra contro l'Iran una "piccola deviazione" che gli Stati uniti hanno dovuto affrontare nonostante l'impopolarità del conflitto presso l'opinione pubblica americana, tornando a difendere la sua scelta di intervenire contro Teheran. Trump ha parlato a Las Vegas durante un evento dedicato alla promozione della misura con cui la sua amministrazione ha abolito la tassazione sulle mance.

"Durante il mio primo mandato abbiamo avuto la migliore economia della storia del nostro Paese. E ora la stiamo mandando all'aria, la stiamo mandando all'aria. E nonostante la nostra piccola deviazione. Nonostante la nostra piccola deviazione verso il meraviglioso Paese dell'Iran. Un posto meraviglioso. Ma dovevamo farlo, perché altrimenti sarebbero potute accadere cose brutte. Cose davvero brutte", ha dichiarato Trump, facendo riferimento al possibile sviluppo di un'arma nucleare da parte dell'Iran.

L'intervento di Las Vegas conferma il tentativo della Casa bianca di tenere insieme la narrativa del successo economico interno con la giustificazione strategica dell'azione militare contro l'Iran, in una fase in cui il conflitto continua a dividere l'opinione pubblica americana.