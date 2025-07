Trump dalla Scozia: il cessate il fuoco a Gaza è "possibile", ma...

Turnberry (Scozia), 28 lug. (askanews) - Il giorno dopo aver incontrato Ursula von der Leyen e annunciato l'accordo commerciale fra Stati Uniti e Unione Europea, nei suoi "possedimenti" scozzesi (vari campi da golf) Donald Trump accoglie il premier britannico Keir Starmer in quello di Turnberry e risponde in tono piuttosto vago a una domanda volante sulla situazione a Gaza. "Il cessate il fuoco è possibile... Il mondo intero è... se non ci fossi io in questo momento ci sarebbero sei grandi guerre in corso" assicura il presidente Usa.