Trump contro Leone: Non sono un suo fan, senza di me non sarebbe Papa

Roma, 13 apr. (askanews) - Donald Trump attacca Leone XIV, dopo l'appello per la pace lanciato dal Papa americano e le critiche all'intervento contro l'Iran. Parlando con i giornalisti il presidente degli Stati Uniti ha usato parole di fuoco contro il leader della Chiesa cattolica: "Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto progressista e non crede nella lotta alla criminalità".

In un lungo post sul suo social Truth, il presidente americano ha inoltre definito Leone XIV "debole" nella lotta al crimine e "terribile" in politica estera. "Non vogliamo un papa che pensi che sia ok per l'Iran avere la bomba nucleare, non voglio un papa che pensi che sia terribile che gli Stati Uniti abbiano attaccato il Venezuela, e non voglio un papa che critichi il presidente degli Stati Uniti", ha scritto Trump su Truth.

"Non ho paura dell'amministrazione Trump, non ho intenzione di fare un dibattito con lui, non sono

un politico. Il mio messaggio è sempre lo stesso: la pace", è quanto ha affermato Papa Leone conversando con i giornalisti durante il viaggio che da Roma lo ha portato ad Algeri, rispondendo agli attacchi di Trump.

Conosciuto per la sua cautela nel linguaggio, nelle ultime settimane Leone XIV ha criticato apertamente l'intervento in Iran denunciando la "follia della guerra":

"Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con l'esibizione della forza, basta con la guerra, la vera forza si manifesta nel servire la vita", ha affermato Papa Prevost alla preghiera per la pace nella basilica di San Pietro sabato 11 aprile, mentre pochi giorni prima aveva definito "inaccettabile" la minaccia lanciata dal presidente americano contro l'Iran.

Robert Francis Prevost, originario di Chicago, è il primo papa statunitense. Sempre su Truth, Trump ha scritto che è stato eletto proprio perché americano, anzi proprio perché alla Casa Bianca è tornato lui: "Leone dovrebbe essermi grato perché, come tutti sanno, la sua nomina è stata una sorpresa incredibile", "è stato scelto esclusivamente perché americano, perché si riteneva che fosse il modo migliore per gestire il rapporto con il presidente Donald J. Trump. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano", ha affermato.

Prevost lo scorso anno ha messo in dubbio che le politiche migratorie molto severe dell'amministrazione Trump siano coerenti con l'insegnamento pro-vita della Chiesa. "Chi dice: 'Sono contro l'aborto ma sono d'accordo con il trattamento disumano degli immigrati negli Stati Uniti, non so se sia davvero pro-vita", aveva affermato il pontefice a settembre.

Le critiche di Trump a Prevost hanno scatenato immediate reazioni di condanna da parte dei credenti sui social e da parte delle istituzioni ecclesiastiche. L'arcivescovo Paul S. Coakley, presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti, si è detto rattristato dalle dichiarazioni di Trump. "Papa Leone non è il suo rivale; né il Papa è un politico. È il Vicario di Cristo che parla dalla verità del Vangelo e per la cura delle anime", ha dichiarato in una nota ufficiale.