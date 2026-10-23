Trump contro Lebron James e il basket femminile: "Non rispettano l'inno"

Sioux City, 23 ott. (askanews) - Donald Trump ha attaccato il campione dell'Nba Lebron James e due squadre di basket femminile, Atlanta Dream e le Golden State Valkyries, accusandoli di aver mancato di rispetto all'inno nazionale.

"Mi sembra un grosso scandalo, che diavolo stava facendo?" ha detto riferendosi al giocatore dei Philadelphia 76ers che durante l'ultima partita contro i New York Knicks, durante l'inno americano si riscalda, mimando un tiro a canestro ma anche uno swing del golf, gesto che Trump imita sul palco.

Poi, l'attacco alle giocatrici di basket "Si autodistruggeranno prima ancora di iniziare, proprio ora che stavano iniziando a fare bene", ha detto, riferendosi al fatto che durante le finali di WNba entrambe le squadre hanno lasciato il campo prima dell'inno. "Che cosa significa tutto questo? La NFL l'ha fatto per un po', poi hanno smesso perché la gente ha smesso di guardare le partite, quindi penso che dovreste fare la stessa cosa con il basket femminile", ha detto il presidente Usa. In realtà l'uscita dal campo delle giocatrici WNba fa parte della loro usuale routine pre-partita, il gesto non è polemico, semplicemente nel loro campionato non è previsto che rimangano in campo durante l'inno.