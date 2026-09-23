Trump contro l'accordo Uk sulle isole Chagos: "Terribile, è ridicolo"

Milano, 23 set. (askanews) - Un accordo "terribile", anzi "ridicolo". Donald Trump boccia davanti al nuovo premier britannico Andy Burnham, non senza imbarazzo di quest'ultimo, l'intesa sulle isole Chagos, l'arcipelago nell'Oceano Indiano che Londra ha concordato di restituire alla sovranità di Mauritius. L'accordo prevede che il Regno Unito mantenga per 99 anni il controllo della base militare di Diego Garcia, utilizzata anche dagli Stati Uniti. Ma per Trump la posizione dell'isola è troppo importante dal punto di vista militare e strategico.

"Non lo sostengo. Penso che sia terribile - dice Trump -. È stato un accordo terribile. All'improvviso dicono di averne la proprietà, qualcuno rivendica una proprietà che non aveva mai rivendicato prima, dopo decenni e secoli. Penso che sia ridicolo. Ne stavamo parlando ed è strategicamente molto importante, molto importante".

L'intesa, raggiunta dal precedente governo britannico, è attualmente sospesa. Trump, nel suo primo incontro con Burnham a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, ha richiamato anche le operazioni dei bombardieri B-2 contro l'Iran per spiegare il valore strategico della base.

"Sapete, quando abbiamo bombardato gli impianti nucleari iraniani abbiamo dovuto far tornare i nostri bombardieri B-2 fino in Missouri. Invece di volare per un periodo breve, hanno dovuto volare molto più a lungo", ha detto il presidente Usa.

Burnham, che durante le parole di Trump ha annuito, ha poi detto di voler lavorare con Washington e Mauritius per trovare una soluzione. Il ministro della Difesa britannico Wes Streeting ha confermato che Londra rimetterà mano all'accordo.