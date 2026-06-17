Trump conquistato da Macron con l'invito a Versailles: "È roba seria"

Evian (Francia), 17 giu. (askanews) - Nel secondo giorno del vertice a Evian, ovest della Francia, i leader dei Paesi del G7, più i Paesi ospiti, hanno posato per la tradizionale foto di famiglia con le consorti. Il presidente americano, che martedì ha tenuto banco annunciando dettagli sull'accordo con l'Iran, bacchettando Israele e auspicando per l'ennesima volta negoziati di pace tra Russia e Ucraina, con colloqui a margine con Zelensky, si è mostrato particolarmente entusiasta dell'invito a cena alla Reggia di Versailles, vicino a Parigi, cosa che lo ha convinto a rimanere più a lungo.

"Sono un fan dei bei posti, stavo partendo nel pomeriggio quando il presidente francese, che tra l'altro è una persona molto gentile, mi ha invitato a cena a Versailles. E Versailles beh, è roba seria", ha dichiarato con evidente soddisfazione il 47esimo presidente degli Stati Uniti, noto per il suo gusto per il lusso e le decorazioni dorate, di cui non fa mistero nemmeno nell'arredamento della Casa Bianca.

Il miliardario repubblicano, partito da Washington nella tarda notte di domenica dopo aver festeggiato il suo 80esimo compleanno con un grande spettacolo di Mma nei giardini della Casa Bianca, ha riconosciuto che questa cena nei pressi di Parigi lo costringerà nuovamente a lasciare la Francia a un'ora molto tarda. "Comunque non dormo molto", ha aggiunto divertito.