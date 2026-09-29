ULTIME NOTIZIE 29 SETTEMBRE 2026

Trump: con Xi non abbiamo discusso della vendita di armi americane

Milano, 28 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non aver discusso della vendita di equipaggiamento militare con il suo omologo cinese, Xi Jinping.

Domenica scorsa l'ambasciatore statunitense in Cina, David Perdue, aveva riferito a Fox News che Trump aveva suggerito a Xi di acquistare armi americane.

Trump ha tuttavia descritto il suo recente incontro con il presidente cinese Xi Jinping come rispettoso ed eccellente: "Abbiamo avuto un ottimo incontro con il presidente Xi. Direi... su una scala da zero a 10, darei un 12. Molto rispettoso, molto buono, un incontro eccellente", ha detto Trump ai giornalisti.

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