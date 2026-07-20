Trump: Colpito Iran molto duramente per vendicare soldati Usa uccisi

Milano, 20 lug. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha indicato domenica sera che gli Stati Uniti stanno colpendo "molto duramente" l'Iran per vendicare i soldati americani uccisi negli ultimi giorni in Medio Oriente.

"Li abbiamo colpiti molto duramente di nuovo questa sera, e lo abbiamo fatto in onore dei, probabilmente tre, direi tre grandi patrioti", ha dichiarato Trump ai giornalisti al suo ritorno a Washington dopo la finale della Coppa del Mondo di calcio, vinta dalla Spagna sull'Argentina.