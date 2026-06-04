ULTIME NOTIZIE 04 GIUGNO 2026

Trump: colloqui con Iran potrebbero dare risultati nel fine settimana

Washington, 4 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i colloqui con l'Iran potrebbero dare risultati nel prossimo fine settimana e stanno procedendo "molto bene".

"Ho sentito dire che la negoziazione in sé sta andando molto bene", ha detto Trump ai giornalisti, aggiungendo di un possibile accordo: "Potrebbe accadere... nel fine settimana.

Il presidente Usa ha inoltre sottolineato, rispondendo a una domanda dei cronisti, che vorrebbe mantenere separato il conflitti con l'Iran da quello tra Israele e Libano:

"Stiamo cercando di tenerli separati. Voglio dire, sono una cosa molto diversa. In realtà abbiamo parlato con Hezbollah per la prima volta in assoluto, hanno concordato che non colpiranno, e Israele non colpirà. Vedremo, ma vorrei tenere le due cose separate, perché lo sono, separate".

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