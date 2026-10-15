Trump: "Chi divulga informazioni militari riservate dovrebbe essere fucilato"

Bullhead City, 15 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che i dipendenti pubblici che divulgano informazioni militari riservate "dovrebbero essere fucilati", mentre si rivolgeva ai suoi sostenitori durante un comizio elettorale in vista delle elezioni di medio termine a Bullhead City, in Arizona.

Il riferimento è a una presunta fuga di notizie su informazioni militari riservate prima degli attacchi statunitensi del giugno 2025 contro gli impianti nucleari iraniani. "Dovrebbero essere fucilati", ha detto Trump. "Ai vecchi tempi, fucilavamo chi divulgava informazioni riservate, sapete quando rivelavano a che ora avremmo attaccato un Paese e il motivo per cui lo avremmo fatto".