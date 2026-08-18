ULTIME NOTIZIE 18 AGOSTO 2026

Trump cerca di zittire reporter Cnn: "Sei rumorosa, fai fake news"

Washington, 18 ago. (askanews) - Donald Trump ha lanciato un nuovo attacco verbale contro una giornalista, una reporter della Cnn, accusandola di essere "rumorosa" e di produrre "fake news" e intimandole di "stare zitta". L'episodio è avvenuto durante un confronto con la stampa, innescato da una domanda sulla portaerei USS Abraham Lincoln, da nove mesi in missione e finita nel mirino dopo le segnalazioni dei familiari dei marinai sulle condizioni della nave.

Il presidente ha risposto seccamente: "È tenuta in condizioni eccellenti", respingendo le critiche e difendendo la gestione della Marina. La tensione è salita quando la giornalista ha provato a incalzarlo sui suoi rapporti con il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un, chiedendogli se abbia deciso di ridurre le esercitazioni militari congiunte Usa-Corea del Sud su esplicita richiesta di quest'ultimo , provocando la reazione del tycoon: "Stai zitta. Sei rumorosa. Fai fake news", ha detto Trump, con un tono che ha richiamato precedenti scontri con la stampa.

La giornalista non si è fatta zittire e ha ribadito a più riprese la domanda, ma l'episodio riaccende il dibattito sul rapporto tra Trump e i media, in particolare le testate considerate ostili come la Cnn, spesso al centro di accuse di parzialità e disinformazione da parte della Casa Bianca.

Intanto, le famiglie dei marinai della Lincoln continuano a denunciare disagi e problemi logistici, mentre l'amministrazione sostiene lo stato operativo della portaerei.

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