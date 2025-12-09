ULTIME NOTIZIE 09 DICEMBRE 2025

Trump avverte l'Europa: sta andando in una brutta direzione

Roma, 9 dic. (askanews) - Donald Trump ha avvertito che l'Europa sta "andando in una direzione sbagliata", pochi giorni dopo la pubblicazione della sua strategia di sicurezza nazionale in cui parlava del rischio di "un'erosione della civiltà europea".

"Guardate, l'Europa deve stare molto attenta", ha detto Trump ai giornalisti. "L'Europa sta andando in una direzione sbagliata. È molto grave, molto grave per la popolazione. Non vogliamo che l'Europa cambi così tanto" ha detto."Se le tendenze attuali continueranno, l'Europa sarà irriconoscibile in vent'anni o meno", aveva detto ancora Trump.

ESTERI
