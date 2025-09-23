ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2025

Trump arriva all'ONU, terrà discorso davanti all'Assemblea generale

Nazioni Unite (New York), 23 set. (askanews) - Donald Trump, accompagnato dalla first lady Melania, è arrivato al Palazzo di Vetro a New York per fare il suo grande ritorno sul podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Presidente degli Stati Uniti, secondo quanto anticipato, intenderebbe denunciare nel suo discorso le "istituzioni globaliste". Incontrerà poi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver fatto sapere, ancora una volta, che la sua pazienza con la Russia si starebbe esaurendo.

ESTERI
5
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi