Trump arriva all'Onu: sorpreso ci sia Cnn, non dovreste essere qui

New York, 22 set. (askanews) - "È un onore essere qui. Sono sorpreso che la Cnn sia qui a seguire la mia visita, non dovreste essere qui a seguire la mia visita. Avevate detto che non mi avreste seguito". Così Donald Trump si è rivolto ai giornalisti della Cnn al suo arrivo all'Onu, prima del suo discorso all'81esima Assemblea generale.

Trump ha dichiarato pubblicamente guerra alla Cnn bandendola, insieme con altri media come Politico e Ms Now, dalla Casa Bianca. In segno di solidarietà, gli altri media del pool hanno deciso di non partecipare agli eventi organizzati nella dimora ufficiale dei presidenti degli Stati Uniti.