Manila, 17 nov. (askanews) - Donald Trump apre alla possibilità di un incontro bilaterale con Vladimir Putin durante il prossimo vertice APEC a Shenzhen, in Cina. Il presidente americano ne ha parlato a Manila, nelle Filippine, a margine di un incontro del Quad, il gruppo che riunisce Stati Uniti, Giappone, India e Australia. "Non vedo l'ora di essere in Cina - dice - Abbiamo questioni molto importanti da discutere". E alla domanda della giornalista se avrà un incontro bilaterale separato con Vladimir Putin, Trump replica: "Non lo so, ma sarei disposto a farlo. Se sarà disponibile, lo farò".

Trump ha parlato anche della competizione con la Cina sulle terre rare, materiali essenziali per l'industria tecnologica e militare. E ha indicato un obiettivo particolarmente ambizioso per la produzione americana. "Raggiungeremo la Cina entro dieci mesi, almeno così dicono. La raggiungeremo. Tra dieci mesi avremo tutto quello che ci serve. Stiamo producendo grandi quantità di terre rare".