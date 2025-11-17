Trump apre a colloqui con Maduro e attacca sul caso Epstein

West Palm Beach, 17 nov. (askanews) - Da West Palm Beach, poco prima di salire sull'Air Force One, Donald Trump lascia intendere che gli Stati Uniti potrebbero riaprire un canale diretto con Nicolàs Maduro.

"Potremmo avere alcune discussioni con Maduro, vedremo come andrà. Da parte loro c'è la volontà di parlare", dice ai reporter, fermandosi per pochi minuti sulla pista.

Il passaggio successivo lo dedica al tema dell'immigrazione dal Venezuela, che descrive con toni duri.

"È una questione di droga, ma anche di migliaia, centinaia di migliaia di persone che hanno rilasciato e che sono entrate nel nostro Paese. Alcuni fanno parte della gang Tren de Aragua, alcuni sono spacciatori, molti sono spacciatori. Alcuni sono assassini. In pratica, secondo noi, hanno liberato negli Stati Uniti quasi tutta la loro popolazione carceraria."

Poi affonda sul caso Epstein, che negli Stati Uniti continua a produrre strappi politici e tensioni interne.

"Stanno usando il caso Epstein per distogliere l'attenzione dal successo enorme che stiamo ottenendo come partito", afferma.