ULTIME NOTIZIE 28 GENNAIO 2026

Trump annuncia un'ulteriore "splendida flotta" diretta verso l'Iran

Clive (Iowa), 28 gen. (askanews) - "Un'altra splendida flotta sta navigando maestosamente in questo momento verso l'Iran". Così annuncia il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, in visita in Iowa per dare il via alla sua campagna per le elezioni di medio termine di novembre, affermando di sperare che l'Iran "raggiunga un accordo" e che "avrebbe dovuto farlo la prima volta".

"A giugno, abbiamo annientato la capacità nucleare dell'Iran con l'Operazione Midnight Hammer", ha dichiarato Trump, riferendosi alle recenti operazioni militari statunitensi. "La gente aspettava da 22 anni per riuscirci... Mancava circa un mese all'avvento dell'arma nucleare. Dovevamo farlo noi".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi