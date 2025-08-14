ULTIME NOTIZIE 14 AGOSTO 2025

Trump annuncia i premi del Kennedy Center a Stallone e ai Kiss

Milano, 14 ago. (askanews) - Washington, 13 ago. (askanews) - Il cantautore country George Strait, la regina della disco Gloria Gaynor e la rock band Kiss. E poi l'attore inglese Michael Crawford, interprete di musical come "Il fantasma dell'opera", e Sylvester Stallone, autore e interprete dei personaggi di 'Rocky' e 'Rambo', protagonisti di film di grande successo al botteghino. Sono i vincitori dei cinque Premi del Kennedy Center annunciati oggi dal presidente Usa Donald Trump.

L'annuncio dei premiati fatto da Trump è il primo da quando il presidente ha epurato i componenti nominati dal predecessore Biden nel Consiglio di amministrazione, licenziato il presidente e autonominatosi presidente del Kennedy Center.

Trump ha rivelato la sua crescente influenza sull'importante centro per le arti dello spettacolo e sui suoi programmi, nonché il suo potere di veto sulla lista dei premiati, affermando di aver approvato personalmente ciascuno dei vincitori, e di aver respinto diversi altri artisti suggeriti perché "woke".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi