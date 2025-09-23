Trump all'Onu: si blocca la scala mobile, sale a piedi con Melania

Nazioni Unite (New York), 23 set. (askanews) - Donald Trump è arrivato nella sede delle Nazioni Unite a New York per il suo grande ritorno sul podio dell'Assemblea Generale. Appena lui e Melania Trump sono saliti si è bloccata la scala mobile, costringendoli a salire le scale a piedi. Trump, durante il suo discorso, ha ironizzato sul fatto che tutto ciò che ha ottenuto dalle Nazioni Unite sono "una pessima scala mobile e un pessimo gobbo", facendo riferimento al mal funzionamento del "gobbo" per leggere il suo discorso.