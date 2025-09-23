ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2025

Trump all'Onu: "Europa smetta subito di comprare petrolio russo"

Nazioni Unite (New York), 23 set. (askanews) - L'Europa deve fare di più, non può continuare così: compra petrolio e gas dalla Russia mentre combatte la Russia. È imbarazzante per loro. E posso dirvi che per me è stato molto imbarazzante quando l'ho scoperto. Devono cessare immediatamente tutti gli acquisti di energia dalla Russia. Altrimenti stiamo solo perdendo tempo.

New York, 23 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto agli alleati europei di interrompere immediatamente l'acquisto di petrolio dalla Russia, e ha accusato al tempo stesso Cina e India di finanziare la guerra in Ucraina con le loro importazioni energetiche.

"L'Europa deve fare di più - ha detto Trump intervenendo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite - Non può continuare così: compra petrolio e gas dalla Russia mentre combatte la Russia. È imbarazzante per loro. E posso dirvi che per me è stato molto imbarazzante quando l'ho scoperto. Devono cessare immediatamente tutti gli acquisti di energia dalla Russia. Altrimenti stiamo solo perdendo tempo".

