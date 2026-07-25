Trump alla cena dei corrispondenti scherza su un altro mandato

Washington, 25 lug. (askanews) - Donald Trump ha scherzato sulla possibilità di ricandidarsi per un altro mandato alla cena-bis dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, nonostante la Costituzione glielo impedisca. Il presidente degli Stati Uniti è tornato lì dove era rimasto lo scorso aprile, quando un uomo aveva aperto il fuoco durante la serata di gala, che era stata interrotta, in quello che era apparso come un tentativo di ucciderlo.

Durante l'evento riprogrammato al Waldorf Astoria e con misure di sicurezza potenziate, Trump ha detto: "Sono qui stasera, per dimostrare quanto tengo alla stampa ... sono lieto di annunciare la mia intenzione - e questo è in un certo senso uno scoop - di candidarmi per un altro mandato come presidente degli Stati Uniti.... ...", mettendosi un cappellino con scritto "Trump 2028".

Poi, sempre rivolgendosi ai giornalisti: "Voi non avete idea di quanto siate fortunati. Quando me ne sarò andato, sarete tutti al verde. Il vostro modello di business sarà finito. No, è vero. Quando non ci sarò più, sarete al verde. Non ci sarà nessuno di cui riferire. A nessuno importa niente degli altri...."

E ancora: "Potete essere molto difficili. Potete essere persone molto, molto difficili. Ma probabilmente sono un po' troppo sensibile. A volte penso davvero di non piacere ad alcuni di voi. Infatti, quando leggo un report, ricevo il 93% di pubblicità negativa, 93%.... Allora come diavolo ho fatto a vincere le elezioni con così tanto vantaggio? Pensateci".

Dopo un inizio conciliante, ricordando quanto accaduto pochi mesi prima e qualche battuta, il tycoon si è scagliato contro quelle che ha definito le fake news dei media, che a suo giudizio mentono in particolare sulla guerra con l'Iran. "Ho sentito solo notizie false.... " ha affermato, ribadendo che Teheran "non avrà mai il nucleare".