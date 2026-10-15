ULTIME NOTIZIE 15 OTTOBRE 2026

Trump al Papa: gli auguro ogni bene e di guarire presto

Bullhead City, 15 ott. (askanews) - "Voglio solo augurargli ogni bene. Che guarisca presto". Così Donald Trump ha augurato una pronta guarigione a Papa Leone XIV, reduce da una operazione per l'asportazione di un tumore al polmone.

"Voglio che Papa Leone si rimetta in salute. Ho sentito che la prognosi per quel tipo di problema è un tumore. È una cosa seria, ogni volta che si ha un tumore - ha detto il presidente Usa che si trovava in Arizona per un evento elettorale - Ma la prognosi sembra essere buona. Ho seguito la vicenda e vogliamo semplicemente esprimergli il nostro affetto e i nostri migliori auguri".

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