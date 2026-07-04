ULTIME NOTIZIE 04 LUGLIO 2026

Trump al Monte Rushmore per i 250 anni degli Usa attacca i "comunisti"

Monte Rushmore, 4 lug. (askanews) - Il discorso di Donald Trump al Monte Rushmore apre il weekend di festeggiamenti per il 4 luglio, nell'anno in cui gli Usa festeggiano il loro 250esimo anniversario. Un Paese, secondo Trump, la cui identità è messa in pericolo dalla "minaccia comunista".

"Mentre ci avviciniamo a questo magnifico anniversario, vediamo la nostra identità americana sotto un rinnovato attacco - ha detto - Una generazione dopo aver combattuto e vinto la Guerra Fredda contro la minaccia del comunismo, assistiamo ora a una rinascita della minaccia comunista nel nostro Paese, anche da parte di nuovi arrivati che abbracciano idee totalmente opposte al nostro stile di vita e al nostro grande successo".

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