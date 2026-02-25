Trump accusa Teheran: sta sviluppando missili per colpire l'America

Washington, 25 feb. (askanews) - Donald Trump rilancia l'allarme sull'Iran e promette una linea dura. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente americano afferma che Teheran starebbe sviluppando missili in grado di raggiungere gli Stati Uniti, mentre Washington amplia la propria presenza militare nell'area.

Trump rivendica inoltre l'operazione militare condotta lo scorso anno contro il programma nucleare iraniano, nota come "Midnight Hammer", e avverte che gli Stati Uniti non esiteranno a reagire di fronte a nuove minacce.

"Hanno già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero, e stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America -ha detto Trump - Dopo Midnight Hammer sono stati avvertiti di non tentare di ricostruire il loro programma di armamenti, in particolare quello nucleare. Eppure continuano: stanno ricominciando tutto da capo. Noi lo abbiamo distrutto e loro vogliono ripartire di nuovo".

"Farò la pace ovunque possibile - ha aggiunto il presidente Usa - ma non esiterò mai ad affrontare le minacce contro l'America ovunque sia necessario. Per questo, lo scorso anno, in un'operazione decisiva, le forze armate degli Stati Uniti hanno distrutto il programma nucleare iraniano con un attacco sul suolo iraniano, noto come Operation Midnight Hammer".