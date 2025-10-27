ULTIME NOTIZIE 27 OTTOBRE 2025

Trump accolto dall'imperatore Naruhito al Palazzo Imperiale di Tokyo

Tokyo, 27 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati uniti Donald Trump è arrivato al Palazzo Imperiale di Tokyo.

Sceso dall'auto è stato accolto dall'imperatore giapponese Naruhito davanti all'ingresso. I due si sono stretti la mano sorridendo a favore di fotografi e telecamere, poi sono entrati per l'incontro.

Il Giappone è la seconda tappa del tour di Trump in Asia che lo porterà anche a incontrare il presidente cinese Xi Jinping. Oltre all'imperatore Naruhito, Trump vedrà la neo prima ministra Sanae Takaichi.

