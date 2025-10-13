ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

Trump accolto da una standing ovation al Parlamento israeliano

Gerusalemme, 13 ott. (askanews) - Il presidente statunitense Donald Trump è stato accolto da una standing ovation al Parlamento israeliano, dove è giunto per un discorso durante la sua breve visita nel Paese in seguito alla sua mediazione per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas.

Gli applausi, durati diversi minuti, hanno accompagnato il suo ingresso in aula, tra cori e ovazioni dei deputati israeliani. Trump era accompagnato dal suo inviato speciale Steve Witkoff, dal genero Jared Kushner e dalla figlia Ivanka Trump.

