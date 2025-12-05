ULTIME NOTIZIE 05 DICEMBRE 2025

Trump accende l'albero di Natale a Washington: lavoriamo per la pace

Washington, 5 dic. (askanews) - "Stiamo portando la pace in tutto il mondo. Stiamo risolvendo le guerre a livelli mai visti prima. Otto. Stiamo cercando di risolverne un'altra, quella tra Russia e Ucraina, se possibile, e penso che prima o poi ci arriveremo", ha detto il presidente Usa Donald Trump durante il suo discorso in occasione dell'accensione dell'albero di Natale a Washington.

Una cerimonia che si ripete ogni anno, con il tradizionale count-down prima dell'illuminazione del gigantesco albero nel parco Ellipse vicino alla Casa Bianca. Trump ha anche dichiarato: "Amiamo i cristiani. Amiamo tutte le religioni. E, a proposito, la religione sta tornando negli Stati Uniti, lo si vede molto chiaramente".

Poi ha sottolineate gli anni particolari per gli Usa: "Ricordate, non abbiamo solo i 250 anni degli Stati Uniti , ma abbiamo anche - e questo è importante - i Mondiali di calcio e le Olimpiadi in programma entro questo quadriennio".

