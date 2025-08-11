Trump: "a Washington dispiego Guardia nazionale per ristabilire ordine"

Washington, 11 ago. (askanews) - Donald Trump dispiegherà la Guardia Nazionale a Washington commissariando la polizia della capitale e mettendola sotto controllo federale per affrontare il crimine nella città-stato.

"In virtù dei poteri che mi sono conferiti come Presidente degli Stati Uniti, sto ufficialmente invocando la Sezione 740 del District of Columbia Home Rule Act" ha detto in un annuncio alla stampa dalla Casa Bianca. "Sapete cos'è? Sto mettendo il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Washington D.C. sotto il diretto controllo federale e incontrerete le persone che saranno direttamente coinvolte. Persone molto valide, ma dure. E sanno cosa sta succedendo. L'hanno già fatto in passato. Inoltre, sto dispiegando la Guardia Nazionale per contribuire a ristabilire la legge, l'ordine e la sicurezza pubblica a Washington D.C. E sarà loro permesso di svolgere correttamente il proprio lavoro".

Trump aveva annunciato la conferenza stampa con un post su Truth social rivolto ai senzatetto che ha scritto se ne devono andare. Il mese scorso, aveva firmato un ordine esecutivo per facilitara alle città la rimozione delle persone senza dimora. Più in generale, sta alzando i toni su quella che descrive come l'emergenza sicurezza nella capitale. Ma anche se un ex membro del Dipartimento per l'Efficienza del Governo è stato aggredito durante un tentato furto d'auto, le cifre non confortano le sue dichiarazioni. I dati del Dipartimento di Giustizia dicono che nel 2024 la criminalità violenta nella città era ai minimi degli ultimi 30 anni, con omicidi, rapine e rapine d'auto a mano armata tutti in calo.