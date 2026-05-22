ULTIME NOTIZIE 22 MAGGIO 2026

Trump a presidente Fed Warsh: "Non guardare me, fai quello che devi"

Washington, 22 mag. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dice di volere che il nuovo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, sia pienamente indipendente, in occasione del giuramento del nuovo capo della banca centrale.

"Onestamente, lo penso davvero. Non c'è altro da aggiungere. Voglio che Kevin (Warsh) sia totalmente indipendente. Voglio che sia indipendente e che faccia semplicemente un ottimo lavoro. Non guardare me. Non guardare nessuno. Fai semplicemente il tuo lavoro e fallo bene", ha dichiarato Trump alla Casa Bianca.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi