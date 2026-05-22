Trump a presidente Fed Warsh: "Non guardare me, fai quello che devi"

Washington, 22 mag. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dice di volere che il nuovo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, sia pienamente indipendente, in occasione del giuramento del nuovo capo della banca centrale.

"Onestamente, lo penso davvero. Non c'è altro da aggiungere. Voglio che Kevin (Warsh) sia totalmente indipendente. Voglio che sia indipendente e che faccia semplicemente un ottimo lavoro. Non guardare me. Non guardare nessuno. Fai semplicemente il tuo lavoro e fallo bene", ha dichiarato Trump alla Casa Bianca.