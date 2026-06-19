Trump a La7: "Meloni mi ha implorato per foto, mi dispiaceva per lei "

Milano, 19 giu. (askanews) - Giorgia Meloni "mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi dispiaceva per lei". Così Donald Trump in un'intervista telefonica a La7 ha commentato l'incontro con Giorgia Meloni al G7. (in originale "I don't know what to say! She begged me for a picture! She wanted a picture with me so badly. I would haven't done it, but I felt sorry for her").

"Probabilmente è contenta che io le abbia parlato", ha aggiunto, "non ero obbligato a parlarle!".

Il colloquio telefonico con il corrispondente dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo è stato ricostruito e trasmesso durante la trasmissione di La7 L'Aria che Tira.

Nel corso dell'intervista, Trump ha poi affrontato anche il tema della guerra in Ucraina, sostenendo di voler soltanto la pace e prendendo le distanze dal negoziato. Poi ha criticato l'Europa: "Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione, e se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro e l'energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro", ha detto.