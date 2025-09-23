ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2025

Trump a Guterres: "Usa sostengono al 100% Onu, potenziale incredibile"

New York, 23 set. (askanews) - Dopo il suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu, in cui ha duramente attaccato le Nazioni Unite, il presidente americano Donald Trump ha affermato nel bilaterale con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che gli Stati Uniti "sostengono le Nazioni Unite al 100%".

"È un onore essere qui. L'abbiamo già fatto in passato, è stato un po più emozionante grazie alla scala mobile, al gobbo", ha detto Trump, facendo riferimento ai loro problemi di funzionamento durante la sua visita. "Il nostro Paese sostiene le Nazioni Unite al 100% - ha aggiunto - penso che il potenziale delle Nazioni Unite sia incredibile, davvero incredibile. Possono fare così tanto, quindi le sostengo. A volte posso non essere d'accordo, ma le sostengo, perché credo che il potenziale per la pace di questa istituzione sia enorme".

Antonio Guterres lo ha ringraziato spiegando che: "ci sono molti ambiti in cui possiamo cooperare in modo positivo, e credo che il più importante sia la pace".

