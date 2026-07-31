Trump: a Ceuta un'invasione, anche da noi se non eleggono repubblicani

Washington, 31 lug. (askanews) - Donald Trump ha affermato che le immagini di migliaia di migranti che raggiungono l'enclave spagnola di Ceuta assomigliano a "un'invasione di un Paese", qualcosa che potrebbe accadere anche negli Stati Uniti se i democratici riconquistassero la maggioranza, ha avvertito.

"Ieri ho visto la Spagna e ho assistito alla catastrofe che è accaduta. Sembra l'invasione di un Paese da parte di centinaia di migliaia di persone, e la stessa cosa accadrà anche a noi se i repubblicani non verranno eletti, solo che sarà peggio, su scala molto più ampia e sarà molto più facile entrare".