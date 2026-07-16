ULTIME NOTIZIE 16 LUGLIO 2026

Trump: 10 miliardi di dollari di nuovi investimenti in difesa

Milano, 16 lug. (askanews) - "Questo pomeriggio annunciamo quasi 10 miliardi di nuovi investimenti nella nostra base industriale della difesa proprio qui nel grande Commonwealth della Pennsylvania", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Pennsylvania Defense and Innovation Summit. Erano presenti alla tavola rotonda insieme al presidente statunitense anche il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, l'amministratore delegato di JPMorgan Chase Jamie Dimon, il senatore repubblicano statunitense Dave McCormick e l'amministratore delegato di Boeing Kelly Ortberg. Trump ha anche menzionato l'Iran, affermando: "Stiamo andando molto bene con l'Iran. La Repubblica Islamica dell'Iran non è contenta in questo momento".

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