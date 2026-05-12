ULTIME NOTIZIE 12 MAGGIO 2026

Truffe online e riciclaggio, 10 arresti e 31 indagati a Crotone

Roma, 12 mag. (askanews) - Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe online, truffa aggravata, riciclaggio e sostituzione di persona, reati commessi in tutta Italia: con queste accuse, a vario titolo, 10 persone sono state arrestate - 5 in carcere e 5 con obbligo di presentazione - dai Carabinieri del comando provinciale di Crotone nell'operazione denominata "Scam City".

Sequestrati inoltre in via preventiva conti correnti, carte di credito, depositi bancari, 5 immobili e le quote di una società operante nel settore della rivendita di elettrodomestici tramite piattaforme e-commerce.

Tra i beni sottoposti a sequestro figurano anche orologi di lusso Rolex (tra cui modelli Datejust, Submariner, Air-King, Daytona e Yacht-Master), opere d'arte e diverse auto, tra cui una Tesla Model Y, tutti beni intestati a terzi, mentre alcuni indagati, secondo le indagini, risultano nullatenenti o con reddito di inclusione.

Gli accusati pubblicavano annunci fittizi di vendita - come trattori, piscine, pellet, minicar elettriche e altri beni mai esistiti - su piattaforme internet, marketplace e siti specializzati.

La rete avrebbe utilizzato identità riferibili a società realmente esistenti, clonando aziende legittime o citando società con sede all'estero. 125 le truffe contestate.

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