Truffa ad anziana, arrestato in flagrante finto carabiniere

Milano, 29 ago. (askanews) - A Delia, in provincia di Caltanissetta, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un trentenne accusato di tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana. Il metodo era quello del "finto carabiniere".

Secondo la ricostruzione degli investigatori, un complice avrebbe parlato di una presunta rapina in cui sarebbe stato sospettato il figlio della donna. Una scusa per entrare in casa e farsi consegnare denaro e preziosi.

A far scattare l'intervento è stata la segnalazione di un familiare della vittima. Il comandante della Stazione di Delia, insieme alla Polizia locale, è arrivato nell'abitazione e ha bloccato il trentenne mentre stava per impossessarsi dei beni della donna.

Un secondo uomo, 73 anni, è stato identificato a bordo di un'auto vicino alla casa e denunciato.