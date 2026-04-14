ULTIME NOTIZIE 14 APRILE 2026

Truck della salute "Io prevengo" conclude a Milano tour lombardo

Milano, 14 apr. (askanews) - Si conclude a Milano, in Piazza Duca d'Aosta davanti alla Stazione Centrale, il tour lombardo di "IO PREVENGO", iniziativa di Lilly per rendere la prevenzione cardiometabolica accessibile, gratuita e vicina ai cittadini. Un progetto che si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, di cui Lilly è Sponsor.

Protagonista dei Giochi è stata Sofia Goggia, bronzo nello sci alpino, che ai nostri microfoni ha spiegato quanto siano importanti i valori di sport e salute anche per diffondere la cultura della prevenzione: "Fare prevenzione significa avere cura di sé. Riuscire ad attuare dei piccoli gesti quotidiani per ampliare il proprio benessere e il benessere fisico, a mio avviso, è il primo presupposto fondamentale anche nello sport per poter poi esprimere i propri talenti, indipendentemente dalla disciplina".

L'iniziativa "IO PREVENGO" ha ricevuto tantissime adesioni: oltre 1900 screening gratuiti erogati.

A tal proposito, abbiamo sentito Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access, Lilly Italy Hub, che ha indicato risultati dell'iniziativa e prossimi passi: "Oltre 2000 cittadini lombardi hanno scelto di aderire al nostro programma di screening per la prevenzione del diabete, dell'obesità e delle malattie cardiovascolari e credo che sia un bellissimo segnale di attenzione verso l'importanza della prevenzione. Siamo riusciti a rompere quella barriera della paura che c'è sul conoscere il proprio stato di salute, che è fondamentale proprio per evitare che una malattia bussi alla porta, ma continuare a vivere in salute proprio grazie a un dialogo costante e proattivo con il proprio medico".

A Milano si stimano circa 240.000 persone con diabete e il 40% della popolazione adulta è in eccesso ponderale.

Alessandro Giungi, presidente della Commissione Consiliare Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, ci spiega come aumentare progetti tipo "IO PREVENGO", per promuovere salute e benessere tra i cittadini: "E' fondamentale proprio queste grandi iniziative sportive, devono essere il modo per poter valutare anche le proprie condizioni di salute. Il fatto di questo track è che garantisce dei test assolutamente importanti sul tema, ad esempio del diabete, e che fa anche una importante opera di educazione alimentare, per evitare ad esempio il tema dell'obesità. Ecco, io credo che andiamo proprio nella direzione che i valori olimpici e paralimpici ci insegnano".

Sul truck, tutti potranno effettuare gratuitamente esami rapidi e non invasivi, tra cui BMI, circonferenza vita, glicemia capillare, profilo lipidico, lipoproteina, pressione ed emoglobina glicata. Saranno anche disponibili consulenze nutrizionali personalizzate e attività educative per promuovere stili di vita sani.

Infine, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione e nella medicina di prossimità, intercettando così i bisogni dei cittadini: "Non solo anticipare l'insorgenza di patologie, ma soprattutto consentire ai nostri cittadini di vivere meglio la loro esistenza. Quindi io credo che uno dei compiti fondamentali, oggi, sia far capire a tutti i cittadini della necessità di partecipare a tutte le campagne di prevenzione e far sì che si possa, insieme, creare una sanità migliore".

Per partecipare ai consulti gratuiti basta prenotare sul sito di IoPrevengo, dai link sui canali social di Lilly o direttamente in Piazza. Si può selezionare la fascia oraria preferita.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi