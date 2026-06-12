Tripoli (Unioncamere): imprese coesive in costante crescita

Mantova, 12 giu. (askanews) - "Il rapporto sulle imprese coesive quest'anno sottolinea che il numero delle imprese coesive è costantemente in crescita. Dalle nostre analisi risulta che il 44% delle imprese si possono considerare così: cioè quelle imprese che puntano molto nel loro agire sulla costruzione di rapporti di collaborazione, di fiducia e di cooperazione con i soggetti del territorio, del terzo settore e con le istituzioni culturali. È un segmento importante e crescente della nostra. Soprattutto è un segmento che oltre ad essere coesivo e dar valore alla solidarietà, dà valore anche all'economia e alla ricchezza. Per gli indici più importanti della fatturato e dell'export, dell'occupazione sono in testa rispetto alle imprese non coesive. Cito solo un dato: sono le imprese che più stanno investendo sull'intelligenza artificiale, ma vorrei sottolineare anche un ultimo elemento. Questo modello, questo principio della coesione, del cercare prima la collaborazione è un principio motore, il segreto vero del successo dell'economia italiana in questi 80 anni. Scarsi di materie prime, senza nessun riserva energetica, con sistemi organizzativi abbastanza complicati, siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto grazie soprattutto a questo segreto: collaborare e cooperare". Lo ha detto Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere, intervistato da askanews a Mantova alla seconda giornata del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.