ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2026

Trione: "Nivola incarna lo spirito e l'identità della Triennale"

Milano, 11 nov. (askanews) - In occasione della presentazione della mostra Costantino Nivola. Scolpire il vento, a cura di Cecilia Alemani con progetto di allestimento di Alessandro Floris, il Presidente di Triennale Milano Vincenzo Trione ha commentato la profonda affinità fra la pratica artistica di Nivola e l'istituzione che presiede: "In fondo, Costantino Nivola incarna in maniera perfetta quello che è lo spirito e l'identità della Triennale: una dimensione profondamente italiana e insieme una vocazione internazionale. In Nivola c'è una enorme sentita profonda adesione al mondo della Sardegna che non ha mai abbandonato, si è portato avanti tutta la vita e insieme c'è una fortissima dimensione internazionale che lo ha portato ad avere un ruolo centrale nel mondo della cultura americana. E al tempo stesso in Nivola c'è l'adesione a uno dei linguaggi più originari dell'arte che è la scultura, ma insieme al bisogno di contaminarsi con la comunicazione visiva e con l'architettura. Dunque un'artista che nella sua pluralità e nella sua complessità è anche un po' un ritratto di quello che è stata, che è e che sarà la Triennale di Milano". La mostra prodotta e ospitata da Triennale fino al 14 febbraio 2026 invita a rileggere l'opera di Nivola come un unico, ininterrotto gesto costruttivo. Un'eredità che continua a interrogare il presente.

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